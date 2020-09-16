Видео: пожар в кафе в центре Харькова (Telegram)

О ЧП сообщают очевидцы.
Как информирует Telegram-канал ХС Харьков, в центре Харькова вспыхнул пожар.
Возле НТУ ХПИ загорелось кафе.
К счастью никто не пострадал.
Причина возгорания — проводка.
Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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