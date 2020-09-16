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16.09.2020  15:56   

Видео: пожар в кафе в центре Харькова (Telegram)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Telegram-канал ХС Харьков, в центре Харькова вспыхнул пожар.

Возле НТУ ХПИ загорелось кафе.

К счастью никто не пострадал.

Причина возгорания — проводка.

Тэги:  пожар, забегаловка, харьков
 
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