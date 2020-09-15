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15.09.2020  15:43   

Поехала к бабушке и пропала: копы нашли беглянку (МВД)

Полицейские вернули девочку родителям.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 сентября 2020 года около 21:50 в Красноградский отдел полиции поступила информация от жительницы Валковского района о том, что ее 16-летняя внучка уехала 11 сентября 2020 года из Краснограда к ней в гости и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.
 
К поискам девушки присоединились сотрудники группы реагирования патрульной полиции и ювенальной превенции Красноградского и Нововодолажского подразделений полиции.
 
Правоохранители установили круг знакомых разыскиваемой и отработали все адреса, где могла бы находиться девушка.  Около полуночи местонахождение несовершеннолетней было установлено.
 
Работники полиции выяснили, что девушка сказала матери, что, якобы, едет к бабушке в гости.  Сама же поехала в обратном направлении - в село Караван Нововодолажского района к своему знакомому парню.  После чего выключила телефон.
 
Сотрудники ювенальной превенции вернули беглянку родителям и провели профилактическую беседу.  В отношении матери составлен протокол по ст.  184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, нашли беглянку, харьков
 
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