15.09.2020 15:43

Поехала к бабушке и пропала: копы нашли беглянку (МВД)

Полицейские вернули девочку родителям.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 сентября 2020 года около 21:50 в Красноградский отдел полиции поступила информация от жительницы Валковского района о том, что ее 16-летняя внучка уехала 11 сентября 2020 года из Краснограда к ней в гости и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

К поискам девушки присоединились сотрудники группы реагирования патрульной полиции и ювенальной превенции Красноградского и Нововодолажского подразделений полиции.

Правоохранители установили круг знакомых разыскиваемой и отработали все адреса, где могла бы находиться девушка. Около полуночи местонахождение несовершеннолетней было установлено.

Работники полиции выяснили, что девушка сказала матери, что, якобы, едет к бабушке в гости. Сама же поехала в обратном направлении - в село Караван Нововодолажского района к своему знакомому парню. После чего выключила телефон.

Сотрудники ювенальной превенции вернули беглянку родителям и провели профилактическую беседу. В отношении матери составлен протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.