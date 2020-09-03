Главная Новости Криминал и происшествия Разбойное нападение на офис предприятия — в Харькове объявили план «Перехват».
03.09.2020  11:55   

Разбойное нападение на офис предприятия — в Харькове объявили план «Перехват».

Аооруженное нападение на руководителя завода закончилось ограблением.


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Трое мужчин проникли в офис предприятия по улице Высоковольтная, избили и связали директора и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели крупной суммой денег в иностранной валюте.

С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Volkswagen» синего цвета.

Информация уточняется.

Тэги:  разбой, полиция, харьков, завод, ограбление
 
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