Разбойное нападение на офис предприятия — в Харькове объявили план «Перехват».

Аооруженное нападение на руководителя завода закончилось ограблением.
Трое мужчин проникли в офис предприятия по улице Высоковольтная, избили и связали директора и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели крупной суммой денег в иностранной валюте.
С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Volkswagen» синего цвета.
Информация уточняется.
День будет полон искушений, которые под силу преодолеть не многим знакам Зодиака.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
3 сентября 1752 - День которого не было в истории Великобритании и колоний: в связи с переходом на григорианский календарь плсде 2 сентября сразу наступило 14.
влажность:
давление:
ветер: