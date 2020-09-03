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03.09.2020  09:05   

В копченой курице нашли наркотики - новый рецепт из Покровки (ВИДЕО)

Такую криминальную начинку обнаружили в Покровской колонии №17 где была пресечена попытка доставки запрещенных предметов


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Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

При осмотре посылке осужденному в копченой курице обнаружили сверток с зеленым веществом, похожим на наркотическое.

Вещество отправили на экспертизу, об инциденте сообщили в полицию.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, сторожевой харьков, покровка, курица, наркотик
 
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