03.09.2020 09:05

В копченой курице нашли наркотики - новый рецепт из Покровки (ВИДЕО)

Такую криминальную начинку обнаружили в Покровской колонии №17 где была пресечена попытка доставки запрещенных предметов



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Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

При осмотре посылке осужденному в копченой курице обнаружили сверток с зеленым веществом, похожим на наркотическое.

Вещество отправили на экспертизу, об инциденте сообщили в полицию.