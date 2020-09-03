В копченой курице нашли наркотики - новый рецепт из Покровки (ВИДЕО)

Такую криминальную начинку обнаружили в Покровской колонии №17 где была пресечена попытка доставки запрещенных предметов
Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.
При осмотре посылке осужденному в копченой курице обнаружили сверток с зеленым веществом, похожим на наркотическое.
Вещество отправили на экспертизу, об инциденте сообщили в полицию.
Близнецы, недоразумения в отношениях с окружающими не должны вас отвлекать от важных дел. Девы, ваши желания могут быстро осуществиться.
В Харькове ожидается очередной темпратурный рекорд и сохранится высокая пожароопаснось.
Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга.
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