02.09.2020 15:59

Пойман на взятке: чиновник хотел нажиться на иностранце

Служащий предстанет перед судом.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлен обвинительный акт по факту вымогательства и получения взятки.

Как сообщил начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, досудебным расследованием установлено, что главный специалист одного из отделов Управления по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГМС Украины в Харьковской области требовал взятку в сумме 2 500 долларов США от гражданина Ливана.

За указанную сумму чиновник обещал иностранцу поспособствовать беспрепятственно и ускоренному получению им украинского гражданства.

Досудебное расследование осуществляли Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтава, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.