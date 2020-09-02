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02.09.2020  15:59   

Пойман на взятке: чиновник хотел нажиться на иностранце

Служащий предстанет перед судом.


//khar.gp.gov.ua
По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлен обвинительный акт по факту вымогательства и получения взятки.
 
Как сообщил начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, досудебным расследованием установлено, что главный специалист одного из отделов Управления по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГМС Украины в Харьковской области требовал взятку в сумме 2 500 долларов США от гражданина Ливана. 
 
За указанную сумму чиновник обещал иностранцу поспособствовать беспрепятственно и ускоренному получению им украинского гражданства.
 
Досудебное расследование осуществляли Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтава, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, коррупция, харьков, иностранец, паспорт
 
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