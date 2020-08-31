31.08.2020 16:48

Копы обнаружили масштабный схрон боеприпасов (ФОТО, ВИДЕО)

Арсенал обнаружили под Харьковом.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов области.

Впоследствии оперативник вместе со следователями следственного управления областной милиции и работниками прокуратуры установили место схрона - гараж в г. Люботин. Также выяснили, что этим помещением длительное время пользовались представители одной из общественных организаций.

В пятницу, 28 августа 2020 года , правоохранители с привлечением взрывотехнической службы провели санкционированный обыск и обнаружили многочисленное количество разнообразных боеприпасов.

В частности, в подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа «УЗРГМ» и «УЗИ», более 660 гранатометным выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателей, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел из осколочно-фугасный снаряд. Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 000 патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.

Сейчас устанавливается происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного хранения боеприпасов и оружия.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.