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31.08.2020  16:48   

Копы обнаружили масштабный схрон боеприпасов (ФОТО, ВИДЕО)

Арсенал обнаружили под Харьковом.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов области. 
 
Впоследствии оперативник вместе со следователями следственного управления областной милиции и работниками прокуратуры установили место схрона - гараж в г. Люботин.  Также выяснили, что этим помещением длительное время пользовались представители одной из общественных организаций.
 
В пятницу, 28 августа 2020 года , правоохранители с привлечением взрывотехнической службы провели санкционированный обыск и обнаружили многочисленное количество разнообразных боеприпасов. 
 
В частности, в подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа «УЗРГМ» и «УЗИ», более 660 гранатометным выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателей, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20  сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел из осколочно-фугасный снаряд.  Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 000 патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.
 
Сейчас устанавливается происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного хранения боеприпасов и оружия.
 
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст.  263 Уголовного кодекса Украины.
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оружие, схрон, харьков, арсенал
 
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