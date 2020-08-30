30.08.2020 18:56

Стрельба под Харьковом: избрана мера пресечения всем задержанным

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры.



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Как сообщил пресс-секретарь харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, Киевский районный суд избрал меру пресечения всем 16 подозреваемым в нападении на автобус.

Они проведут в СИЗО 2 месяца без права внесения залога.