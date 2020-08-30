Стрельба под Харьковом: избрана мера пресечения всем задержанным

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры.
Как сообщил пресс-секретарь харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, Киевский районный суд избрал меру пресечения всем 16 подозреваемым в нападении на автобус.
Они проведут в СИЗО 2 месяца без права внесения залога.
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
В Харькове ожидается ясная погода, правда во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Православные украинцы 29 августа отмечают Ореховый или Хлебный Спас, который символизирует окончание жатвы и начало посева озимых культур.
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