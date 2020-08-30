30.08.2020 10:20

Стрельба под Харьковом: избрана мера пресечения девяти задержанным

По постановлению судьи Киевского районного суда они 60 суток находиться под стражей без права внесения залога.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 августа 2020 года в районном суде по улице Валентиновской прошло судебное заседание, на котром избраласт мера пресечения задержанным лицам, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые 27 августа 2020 года около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге заблокировали движение микроавтобуса, в котором находились 20 человек, и заставили его остановиться.

После этого группа людей напала на пассажиров микроавтобуса и нанесла механические повреждения самому автомобилю - порезали шины, побили камнями стекло и обстреляли из травматического оружия.

В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших.

После совершения преступления злоумышленники скрылись на своем автомобиле.

Однако, благодаря слаженным действиям правоохранителей, через час после нападения они были задержаны в Красноградском районе.

Уже на следующий день им было сообщено о подозрении в совершении двух преступлений.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим соучастникам преступления.