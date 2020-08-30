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30.08.2020  10:20   

Стрельба под Харьковом: избрана мера пресечения девяти задержанным

По постановлению судьи Киевского районного суда они 60 суток находиться под стражей без права внесения залога.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 августа 2020 года в районном суде по улице Валентиновской прошло судебное заседание, на котром избраласт мера пресечения задержанным лицам, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.  296 (хулиганство) и ч. 2 ст.  15, п  1, 7, 12 ч. 2 ст.  115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
 
Подозреваемые 27 августа 2020 года около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге заблокировали движение микроавтобуса, в котором находились 20 человек, и заставили его остановиться. 
 
После этого группа людей напала на пассажиров микроавтобуса и нанесла механические повреждения самому автомобилю - порезали шины, побили камнями стекло и обстреляли из травматического оружия. 
 
В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших.
 
После совершения преступления злоумышленники скрылись на своем автомобиле. 
 
Однако, благодаря слаженным действиям правоохранителей, через час после нападения они были задержаны в Красноградском районе. 
 
Уже на следующий день им было сообщено о подозрении в совершении двух преступлений.
 
Следственные действия продолжаются.  Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим соучастникам преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, нападение на автобус, харьков, люботин
 
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