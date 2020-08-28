Труп на Сумской: подробности от правоохранителей (ФОТО

Труп был обнаружен 27 августа в 20:55 на трамвайной остановке по улице Сумской.
Как сообщили в полиции, тело погибшего в возрасте около 50 лет без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг на исследование для установления причины смерти.
Факт события внесен в журнал учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
Полиция устанавливает личность мужчины и его родственников.
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пасхой и-за особого почитания среди верующих.
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