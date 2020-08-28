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28.08.2020  11:58   

Труп на Сумской: подробности от правоохранителей (ФОТО

Труп был обнаружен 27 августа в 20:55 на трамвайной остановке по улице Сумской.


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Как сообщили в полиции, тело погибшего в возрасте около 50 лет без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг на исследование для установления причины смерти.

Факт события внесен в журнал учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Полиция устанавливает личность мужчины и его родственников.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  полиция, туп, харьков, остановка, комментарий
 
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