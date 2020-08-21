21.08.2020 18:37

Копы вернули матери загулявшую на вечеринке дочь

Под Харьковом оперативно разыскали девушку-подростка.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 21 августа 2020 года в 02:00 в дежурную часть Балаклейского отдела полиции позвонила жительница поселка Слобожанский Змиевского района.

Женщина сообщила, что ее 14-летняя дочь поехала на день рождения к своей подруге в поселок Андреевка, что на Балаклейщине, и не вернулась. Мать была напугана, так как раньше дочка всегда возвращалась домой вовремя.

Правоохранители немедленно начали выяснять подробности происшествия и начали поиски пропавшей.

Принятыми мерами полицейские около 04:00 установили местонахождение несовершеннолетней в поселке Андреевка.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девушкой и ее матерью.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.