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21.08.2020  18:37   

Копы вернули матери загулявшую на вечеринке дочь

Под Харьковом оперативно разыскали девушку-подростка.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 21 августа 2020 года в 02:00 в дежурную часть Балаклейского отдела полиции позвонила жительница поселка Слобожанский Змиевского района.
 
Женщина сообщила, что ее 14-летняя дочь поехала на день рождения к своей подруге в поселок Андреевка, что на Балаклейщине, и не вернулась. Мать была напугана, так как раньше дочка всегда возвращалась домой вовремя.
 
Правоохранители немедленно начали выяснять подробности происшествия и начали поиски пропавшей.
 
Принятыми мерами полицейские около 04:00 установили местонахождение несовершеннолетней в поселке Андреевка.
 
Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девушкой и ее матерью.
 
В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Тэги:  побег, пропала, харьков
 
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