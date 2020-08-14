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14.08.2020  16:32   

Внимание! Розыск опасного преступника! (ФОТО)

По подозрению в убийстве полиция ищет больного шизофренией Сергея Шевеля.


//facebook.com

Как сообщает Телегрпмм-канал ХХ, полиция ищет Сергея  Алексеевича Шевеля 03.07.71 г .р.

Диагноз: «Шизофрения».

Подозревается в убийстве на Салтовке.

Может находится в районе ТРК Украина.

Звонить 102 или в ДЧ Московского ОП 0933165867

Тэги:  розыск преступника, харьков
 
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