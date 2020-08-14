Внимание! Розыск опасного преступника! (ФОТО)

По подозрению в убийстве полиция ищет больного шизофренией Сергея Шевеля.
Как сообщает Телегрпмм-канал ХХ, полиция ищет Сергея Алексеевича Шевеля 03.07.71 г .р.
Диагноз: «Шизофрения».
Подозревается в убийстве на Салтовке.
Может находится в районе ТРК Украина.
Звонить 102 или в ДЧ Московского ОП 0933165867
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