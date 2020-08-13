13.08.2020 14:19

Черные лесорубы нарубили на полтора миллиона и ждут суда (ФОТО)

Мужчинам светит до 5 лет за решеткой.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Дергачевской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении двух жителей Краснокутского района по факту незаконной порубки леса на территории ГП «Гутянське лесное хозяйство» (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Как ранее сообщал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, в ходе досудебного расследования установлено, что двое жителей Краснокутского района по предварительному сговору незаконно вырубили почти 100 деревьев, среди которых дубы и клены, в лесополосе, расположенной в Богодуховском районе Харьковской области.

Общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 1,5 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.