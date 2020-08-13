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13.08.2020  14:19   

Черные лесорубы нарубили на полтора миллиона и ждут суда (ФОТО)

Мужчинам светит до 5 лет за решеткой.


//khar.gp.gov.ua
По согласованию с Дергачевской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении двух жителей Краснокутского района по факту незаконной порубки леса на территории ГП «Гутянське лесное хозяйство» (ч. 4 ст. 246 УК Украины).
 
Как ранее сообщал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, в ходе досудебного расследования установлено, что двое жителей Краснокутского района по предварительному сговору незаконно вырубили почти 100 деревьев, среди которых дубы и клены, в лесополосе, расположенной в Богодуховском районе Харьковской области.
 
Общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 1,5 млн грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  черные лесорубы, преступление, харьков, незаконная вырубка
 
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