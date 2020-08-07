Полиция пытается предотвратить суицид (ВИДЕО, Обновлено)

Переговоры идут уже не один час.
Полиция нейтрализовала мужчину, предотвратив самоубийство.
Напомним,что, как сообщили Телеграмм-каналы, мужчина, в районе восьми часов вечера заявил на своей станице в Инстаграмм, что сейчас покончит жизнь самоубийством.
Причина, как он - объясняет - безответная любовь.
Приставил нож к венам на руке, он грозится порезать себя.
Копы пытаются его отговорить.
Приехала подруга.
Они выясняли отношения.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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