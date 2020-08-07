07.08.2020 00:57

Полиция пытается предотвратить суицид (ВИДЕО, Обновлено)

Переговоры идут уже не один час.



//t.me

Полиция нейтрализовала мужчину, предотвратив самоубийство.

Напомним,что, как сообщили Телеграмм-каналы, мужчина, в районе восьми часов вечера заявил на своей станице в Инстаграмм, что сейчас покончит жизнь самоубийством.

Причина, как он - объясняет - безответная любовь.

Приставил нож к венам на руке, он грозится порезать себя.

Копы пытаются его отговорить.

Приехала подруга.

Они выясняли отношения.