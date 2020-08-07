Главная Новости Криминал и происшествия Полиция пытается предотвратить суицид (ВИДЕО, Обновлено)
07.08.2020  00:57   

Полиция пытается предотвратить суицид (ВИДЕО, Обновлено)

Переговоры идут уже не один час.


//t.me

Полиция нейтрализовала мужчину, предотвратив самоубийство.

Напомним,что, как сообщили Телеграмм-каналы, мужчина, в районе восьми часов вечера заявил на своей станице в Инстаграмм, что сейчас покончит жизнь самоубийством.

Причина, как он  - объясняет - безответная любовь.

Приставил нож к венам на руке, он грозится порезать себя.

Копы пытаются его отговорить.

Приехала подруга.

Они выясняли отношения.

 

Тэги:  суицид, предотвращение, харьков, попытка самоубийства
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Криминал и происшествия На улице имени Маршала Бажанова 18-летний парень выпрыгнул из окна дома 02.06 Криминал и происшествия Полиция расследует самоубийственный шаг мужчины из окна 15.05 Криминал и происшествия По Харькову прокатилась череда самоубийств среди пожилых людей
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 