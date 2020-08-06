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06.08.2020  18:49   

Ночная кража и поджог авто: воришки найдены (ФОТО)

Полицейские Харькова установили личности четырех злоумышленников.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 августа 2020 года в 4:26 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Морозова произошло возгорание автомобиля «Москвич».
 
Силами сотрудников госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям пожар был ликвидирован, пострадавших не нет.
 
На место выезжал руководство и следственно-оперативная группа слободских отдела милиции. 
 
Полицейские установили, что неизвестные лица сначала оттолкали указанный автомобиль, а затем подожгли его.
 
Принятыми мерами работники уголовного розыска в течение нескольких часов установили лиц, причастных к совершению преступления. 
 
Ими оказались четверо парней в возрасте от 17 до 19, один из которых ранее привлекался к уголовное ответственности. 
 
Со слов злоумышленников, сначала они хотели угнать автомобиль, а потом испугались.  Чтобы уничтожить доказательства они решили поджечь транспортное средство.
 
По указанным фактам следователем слободских отдела полиции открыты уголовные производства по ч. 2 ст.  289 (незаконное завладению транспортным средством) и ч. 2 ст.  194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) уголовного кодекса Украины.  Максимальное наказание в согласовании с санкциями статей предусматривает до 10 лет лишение свободы.
 
Сейчас лица доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, поджог, харьков, сожгли машину, угон, кража
 
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