06.08.2020 18:49
Ночная кража и поджог авто: воришки найдены (ФОТО)
Полицейские Харькова установили личности четырех злоумышленников.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 августа 2020 года в 4:26 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Морозова произошло возгорание автомобиля «Москвич».
Силами сотрудников госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям пожар был ликвидирован, пострадавших не нет.
На место выезжал руководство и следственно-оперативная группа слободских отдела милиции.
Полицейские установили, что неизвестные лица сначала оттолкали указанный автомобиль, а затем подожгли его.
Принятыми мерами работники уголовного розыска в течение нескольких часов установили лиц, причастных к совершению преступления.
Ими оказались четверо парней в возрасте от 17 до 19, один из которых ранее привлекался к уголовное ответственности.
Со слов злоумышленников, сначала они хотели угнать автомобиль, а потом испугались. Чтобы уничтожить доказательства они решили поджечь транспортное средство.
По указанным фактам следователем слободских отдела полиции открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладению транспортным средством) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в согласовании с санкциями статей предусматривает до 10 лет лишение свободы.
Сейчас лица доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.