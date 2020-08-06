06.08.2020 18:49

Ночная кража и поджог авто: воришки найдены (ФОТО)

Полицейские Харькова установили личности четырех злоумышленников.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 августа 2020 года в 4:26 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Морозова произошло возгорание автомобиля «Москвич».

Силами сотрудников госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям пожар был ликвидирован, пострадавших не нет.

На место выезжал руководство и следственно-оперативная группа слободских отдела милиции.

Полицейские установили, что неизвестные лица сначала оттолкали указанный автомобиль, а затем подожгли его.

Принятыми мерами работники уголовного розыска в течение нескольких часов установили лиц, причастных к совершению преступления.

Ими оказались четверо парней в возрасте от 17 до 19, один из которых ранее привлекался к уголовное ответственности.

Со слов злоумышленников, сначала они хотели угнать автомобиль, а потом испугались. Чтобы уничтожить доказательства они решили поджечь транспортное средство.

По указанным фактам следователем слободских отдела полиции открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладению транспортным средством) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в согласовании с санкциями статей предусматривает до 10 лет лишение свободы.

Сейчас лица доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.