03.08.2020 17:49

Украл сумку женщины в церкви: рецидивист задержан (ФОТО)

Полицейские Харьковщины оперативно задержали мужчину, который обокрал прихожанку храма



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 2 августа 2020 года в 10:46 в полицию поступила информация о том, что в храме города Богодухова неизвестный похитил сумку 66-летней женщины.

Потерпевшая оставила ее у иконы в церкви, а когда вернулась, то обнаружила пропажу.

В сумке были банковские карточки, телефон и кошелек.

По приезде на место работники сектора реагирования патрульной полиции Богодуховского райотдела оперативно установили личность вора.

Им оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления.

Гражданин признался в совершении кражи.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 5 лет лишение свободы.