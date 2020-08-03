03.08.2020 17:49
Украл сумку женщины в церкви: рецидивист задержан (ФОТО)
Полицейские Харьковщины оперативно задержали мужчину, который обокрал прихожанку храма
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 2 августа 2020 года в 10:46 в полицию поступила информация о том, что в храме города Богодухова неизвестный похитил сумку 66-летней женщины.
Потерпевшая оставила ее у иконы в церкви, а когда вернулась, то обнаружила пропажу.
В сумке были банковские карточки, телефон и кошелек.
По приезде на место работники сектора реагирования патрульной полиции Богодуховского райотдела оперативно установили личность вора.
Им оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления.
Гражданин признался в совершении кражи.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 5 лет лишение свободы.