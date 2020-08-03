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03.08.2020  17:49   

Украл сумку женщины в церкви: рецидивист задержан (ФОТО)

Полицейские Харьковщины оперативно задержали мужчину, который обокрал прихожанку храма


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 2 августа 2020 года в 10:46 в полицию поступила информация о том, что в храме города Богодухова неизвестный похитил сумку 66-летней женщины. 
 
Потерпевшая оставила ее у иконы в церкви, а когда вернулась, то обнаружила пропажу. 
 
В сумке были банковские карточки, телефон и кошелек.
 
По приезде на место работники сектора реагирования патрульной полиции Богодуховского райотдела оперативно установили личность вора.
 
Им оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. 
 
Гражданин признался в совершении кражи.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  185 (кража) уголовного кодекса Украины. 
 
Мужчине грозит до 5 лет лишение свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кража, воровство, харьков, церковь, обокрал прихожанку, украл сумку
 
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