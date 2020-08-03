03.08.2020 09:46

Пропавшего без вести мужчину нашли утонувшим в реке (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели извлекли из воды утопленника.



// ГСЧС

1 августа в Дергачевское райуправление ГУ ГСЧС поступило сообщение о том, что в пгт. Дергачи исчез мудчина 1953 года рождения. По оперативным данным было сделано предположение, что он утонул в реке. Лопань неподалеку ул. Культуры.



На следующий день, 2 Августа, на место происшествия было направили отделение водолазных работ. Водолазы обследовали район вероятного нахождения тела и обнаружили его на поверхности воды. Тело погибшего подняли на берег.

Сейчас продолжаются следственные действия.