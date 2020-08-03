Пропавшего без вести мужчину нашли утонувшим в реке (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели извлекли из воды утопленника.
1 августа в Дергачевское райуправление ГУ ГСЧС поступило сообщение о том, что в пгт. Дергачи исчез мудчина 1953 года рождения. По оперативным данным было сделано предположение, что он утонул в реке. Лопань неподалеку ул. Культуры.
На следующий день, 2 Августа, на место происшествия было направили отделение водолазных работ. Водолазы обследовали район вероятного нахождения тела и обнаружили его на поверхности воды. Тело погибшего подняли на берег.
Сейчас продолжаются следственные действия.
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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