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03.08.2020  09:46   

Пропавшего без вести мужчину нашли утонувшим в реке (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели извлекли из воды утопленника.


// ГСЧС

1 августа в Дергачевское райуправление ГУ ГСЧС поступило сообщение о том, что в пгт. Дергачи исчез мудчина 1953 года рождения. По оперативным данным было сделано предположение, что он утонул в реке. Лопань неподалеку ул. Культуры.

На следующий день, 2 Августа, на место происшествия было направили отделение водолазных работ. Водолазы обследовали район вероятного нахождения тела и обнаружили его на поверхности воды. Тело погибшего подняли на берег.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонул, харьков
 
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