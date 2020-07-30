30.07.2020 10:18

Вандалы повредили цветник и замусорили территорию (ВИДЕО)

В Индустриальном районе результат кропотливой работы коммунальщиков по благоустройству придомовой территории в одном из дворов был уничтожен в одно мгновение.



//izvestia.kharkov.ua

Улица Грицевца, 27. Сейчас все цветники в этом дворе чистые, убранные и опрятные. Но то, в каком состоянии они были рано утром 29 июля, поразило и дворников, и местных жителей.



«Я вышла на работу, начала убирать. Вижу: цветы вырваны, потоптаны. Прошлась чуть дальше, тут вообще – мусор такой, что я не знаю, что и сказать! Головы свиные, тухлые, а перед этим и кости были, и кошки дохлые, и опарыши. А кто это делает, мы даже и не знаем», – рассказала дворник Наталья Моргун.



Приезда журналистов не ждали. Поэтому быстренько навели порядок: мусор выбросили, новые цветы высадили.



Начальник участка №5 КП «Харьковблагоустройство» рассказывает, с которой заботой дворники вместе с жителями близлежащих домов обустраивают территорию, чтобы дворы были зелеными, уютными, детские площадки обустроенными, яркими. Многие здесь и разноцветных инсталляций из бетона.



«С мая месяца тут высаживается цветочная продукция. На сегодняшний день около 2000 цветов высажено и многолетники. Но третий раз в этом дворе происходит вандализм. Непонятно, какими людьми. Вроде бы все жители радуются работам, которые здесь проводятся. Жители прилегающих дворов этого делать не будут, они ценят, они знают, что они здесь живут», – рассказала начальник участка №5 Индустриального филиала КП «Харьковблагоустройство» Галина Вознюк.



Местное население действительно возмущено совершенным.



Вадим Петрухин, харьковчанин:

Чесно, я не пойму, я бы сам поймал и в полицию отвел. Потому что делают же для нас .А это уже второй или третий раз, просто – смысл?



Александр Бескровный, харьковчанин:

Я как смотрю, как люди здесь трудятся. Они делают благо для нас. Как красиво посидеть. И это не для рекламы. А так сказать - какое наказание? У людей нет совести. Четыре раза пересевали и все равно топчут. Хорошо, что камни НЕ украли. Поэтому к разгрому клумб я отношусь критического. Существует закон. Вину всегда определяет суд.



К сведению вандалов: за уничтожение или повреждение чужого имущества предусмотрена административная или уголовная ответственность, в зависимости от масштаба нанесенного разрушений.



Статья 194 Уголовного кодекса Украины

Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до трехсот часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.



Начальник участка коммунального предприятия подчиненной придомовой территории говорит, что в отношении факта вандализма местными жителями составлено ​​заявление и, по их словам, передано работникам полиции.



