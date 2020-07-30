30.07.2020 09:03

Минирование: как искали взрывчатку в ТРЦ Украина (ВИДЕО, ФОТО)

Информация о минировании ТРЦ в Московском районе Харькова не подтвердилась.



// hk.npu.gov.ua

Напомним, 29 июля в 17:35 в Московский отдел полиции позвонил неизвестный с информацией о закладке взрывчатки в торгово-развлекательном центре по проспекту Тракторостроителей.



По адресу выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7000 кв. метров помещений и около 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4000 человек.



Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время полицией принимаются меры по установлению личности правонарушителя.