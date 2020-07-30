Минирование: как искали взрывчатку в ТРЦ Украина (ВИДЕО, ФОТО)

Информация о минировании ТРЦ в Московском районе Харькова не подтвердилась.
Напомним, 29 июля в 17:35 в Московский отдел полиции позвонил неизвестный с информацией о закладке взрывчатки в торгово-развлекательном центре по проспекту Тракторостроителей.
По адресу выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7000 кв. метров помещений и около 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4000 человек.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время полицией принимаются меры по установлению личности правонарушителя.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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