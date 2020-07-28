Главная Новости Криминал и происшествия В тихом центре мужчина выпал из окна на крышу автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)
28.07.2020  14:55   

В тихом центре мужчина выпал из окна на крышу автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины на улице Культуры.


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Инцидент произошел во дворе дома по улице Культуры, 22б.

Сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию 28 июля в 13:25.

По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.

Погибшему на вид 35-45 лет.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Полицейские устанавливают личность мужчины и все обстоятельства его смерти.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, самоубийство, харьков, полиция
 
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