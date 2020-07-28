28.07.2020 14:55

В тихом центре мужчина выпал из окна на крышу автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины на улице Культуры.



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Инцидент произошел во дворе дома по улице Культуры, 22б.

Сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию 28 июля в 13:25.



По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.



Погибшему на вид 35-45 лет.



Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Полицейские устанавливают личность мужчины и все обстоятельства его смерти.