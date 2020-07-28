В тихом центре мужчина выпал из окна на крышу автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины на улице Культуры.
Инцидент произошел во дворе дома по улице Культуры, 22б.
Сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию 28 июля в 13:25.
По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.
Погибшему на вид 35-45 лет.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
Полицейские устанавливают личность мужчины и все обстоятельства его смерти.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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