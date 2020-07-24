24.07.2020 19:43

Четыре десятка краж: пойманные воришки действовали на Баварии (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские разоблачили группу воров.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 июля 2020 года оперативники Новобаварского отдела полиции задержали воров, с осени 2019 года воровавших электроинструмент и другое имущество из гаражей и сараев города Харькова и Харьковской области.

Они совершали кражи в ночное время суток.

Злоумышленниками оказались местные жители – четверо 30-летних мужчин и 31-летняя женщина.

Три мужчины совершали кражи, а другие занимались сбытом краденых вещей через отделения ломбардов. Все участники группировки ранее судимы за имущественные преступления.

Пока один из злоумышленников задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причастность указанных лиц к аналогичным преступлениям на территории Харькова и области.

Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам преступной группы. Следственные действия продолжаются.