23.07.2020 08:16

На Кулиничевском водохранилище утонул девятиклассник – соцсети (ФОТО)

Несчастный случай произошел 22 июля.



// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.



«Ребенок сорвался с дамбы и утонул. На место были вызваны спасатели, которые в последствие и подняли тело на поверхность», – написал телеграм-канал ХС|Харьков.