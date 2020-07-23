Главная Новости Криминал и происшествия На Кулиничевском водохранилище утонул девятиклассник – соцсети (ФОТО)
23.07.2020  08:16   

На Кулиничевском водохранилище утонул девятиклассник – соцсети (ФОТО)

Несчастный случай произошел 22 июля.


// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«Ребенок сорвался с дамбы и утонул. На место были вызваны спасатели, которые в последствие и подняли тело на поверхность», – написал телеграм-канал ХС|Харьков.

Тэги:  утонул, харьков
 
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