На Кулиничевском водохранилище утонул девятиклассник – соцсети (ФОТО)

Несчастный случай произошел 22 июля.
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
«Ребенок сорвался с дамбы и утонул. На место были вызваны спасатели, которые в последствие и подняли тело на поверхность», – написал телеграм-канал ХС|Харьков.
Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
влажность:
давление:
ветер: