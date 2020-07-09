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09.07.2020  18:42   

Сторожевые псы и охрана покровской колонии были подняты по сигналу «побег заключенного» (ФОТО)

8 июля 2020 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» было проведено практическое занятие по сигналу оповещения «БУРЯ-3» - бегство осужденных.


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В мероприятии принимали участие лица рядового и начальствующего состава учреждения. Согласно алгоритму действий при сигналах оповещения помощник начальника караула из службы собак прапорщик внутренней службы Роман Бовкун вместе с розыскной собакой БАРА действовали уверенно, решительно и без ошибок, нашли вероятного правонарушителя - беглеца.
Личный состав учреждения показал средний уровень подготовки и практических действий. В I полугодии 2020 года были проведены 96 подобных занятий.
 
Исполняющий обязанности начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что главной задачей проведения подобных занятий является совершенствование взаимодействия отделов надзора и безопасности и охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций.
 
Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, сторожевой харьков, покровка, пес, побег
 
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