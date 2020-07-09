09.07.2020 18:42

Сторожевые псы и охрана покровской колонии были подняты по сигналу «побег заключенного» (ФОТО)

8 июля 2020 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» было проведено практическое занятие по сигналу оповещения «БУРЯ-3» - бегство осужденных.



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В мероприятии принимали участие лица рядового и начальствующего состава учреждения. Согласно алгоритму действий при сигналах оповещения помощник начальника караула из службы собак прапорщик внутренней службы Роман Бовкун вместе с розыскной собакой БАРА действовали уверенно, решительно и без ошибок, нашли вероятного правонарушителя - беглеца.

Личный состав учреждения показал средний уровень подготовки и практических действий. В I полугодии 2020 года были проведены 96 подобных занятий.

Исполняющий обязанности начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что главной задачей проведения подобных занятий является совершенствование взаимодействия отделов надзора и безопасности и охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций.