Сторожевые псы и охрана покровской колонии были подняты по сигналу «побег заключенного» (ФОТО)

8 июля 2020 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» было проведено практическое занятие по сигналу оповещения «БУРЯ-3» - бегство осужденных.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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