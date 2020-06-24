СБУ перекрыло в Харькове работу конвертационного центра, выводящего в тень сотни миллионов гривен

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно обналичивал и выводил из легального бизнеса почти 400 000 000 гривен.
По данным предварительного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях.
Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.
Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки. Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности группы.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта».
Проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций.
День может принести новые идеи и возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
30 лет назад состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», а Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев.
влажность:
давление:
ветер: