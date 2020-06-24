Главная Новости Криминал и происшествия СБУ перекрыло в Харькове работу конвертационного центра, выводящего в тень сотни миллионов гривен
24.06.2020  11:11   

СБУ перекрыло в Харькове работу конвертационного центра, выводящего в тень сотни миллионов гривен

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно обналичивал и выводил из легального бизнеса почти 400 000 000 гривен.


://ssu.gov.ua

По данным предварительного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.  

Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки. Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и ​​другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта».

Проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций. 

Источник:   СБУ
 Тэги:  конверт, сбу, обнал, харьков, тень, средства, налоги, минимизация
 
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