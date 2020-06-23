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23.06.2020  18:28   

Взрывы в аптеках: прокуратура обжалует приговор суда

Готовится апелляционная жалоба в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и мягкостью наказания.


hk.npu.gov.ua
Прокуратура Харьковской области обжалует приговор суда в отношении трех членов преступной группы, обвиняемых в организации и совершении 13 эпизодов умышленного уничтожения и повреждения имущества путем поджога и взрыва, вымогательстве с угрозой повреждения или уничтожения имущества, незаконном обращении с взрывчатыми веществами, а также нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести.
 
В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2017 годов на территории Харькова действовала преступная группа из трех человек, члены которой организовали и осуществили по заказу третьих лиц 12 подрывов и поджогов аптек, а также причинили телесные повреждения депутату Харьковского областного совета.
 
Приговором Московского районного суда Харькова от 15 июня 2020 указанных трех человек признаны виновными.
 
Одному члену группы назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, а двум другим - по 5 лет 6 месяцев лишения свободы.
 
Меру пресечения, то есть содержания под стражей в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», оставлено без изменений.
 
Приговор в законную силу не вступил.
 
Сейчас прокурором готовится апелляционная жалоба на указанное судебное решение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и мягкостью наказания.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взрывы, нападение, харьков, приговор
 
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