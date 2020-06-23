23.06.2020 18:28

Взрывы в аптеках: прокуратура обжалует приговор суда

Готовится апелляционная жалоба в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и мягкостью наказания.



hk.npu.gov.ua

Прокуратура Харьковской области обжалует приговор суда в отношении трех членов преступной группы, обвиняемых в организации и совершении 13 эпизодов умышленного уничтожения и повреждения имущества путем поджога и взрыва, вымогательстве с угрозой повреждения или уничтожения имущества, незаконном обращении с взрывчатыми веществами, а также нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2017 годов на территории Харькова действовала преступная группа из трех человек, члены которой организовали и осуществили по заказу третьих лиц 12 подрывов и поджогов аптек, а также причинили телесные повреждения депутату Харьковского областного совета.

Приговором Московского районного суда Харькова от 15 июня 2020 указанных трех человек признаны виновными.

Одному члену группы назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, а двум другим - по 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Меру пресечения, то есть содержания под стражей в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», оставлено без изменений.

Приговор в законную силу не вступил.

Сейчас прокурором готовится апелляционная жалоба на указанное судебное решение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и мягкостью наказания.