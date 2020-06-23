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23.06.2020  14:19   

Эпидемия поджогов: копы выясняют, кто ночью сжег ВАЗ и Мерседес (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства возгорания двух автомобилей в Харькове.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, события произошли 22 июня 2020 года в Индустриальном и Слободском районах города.
 
Около 1:50 в полицию поступило сообщение от работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям о том, что на улице Кыргызской произошло возгорание автомобиля «ВАЗ 2107». 
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела милиции.
 
Предварительная причина пожара - поджог горючим веществом. 
 
Вещественные доказательства изъяты и отправлены на исследование. 
 
В 5:00 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что на бульваре Сергея Грицевца горит автомобиль «Mercedes» 35-летней жительницы района.  
 
Информация внесена в Единый учет. 
 
Решается вопрос о открытии уголовного производства.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  поджог, сгорели машины, харьков, сожгли авто
 
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