23.06.2020 14:19
Эпидемия поджогов: копы выясняют, кто ночью сжег ВАЗ и Мерседес (ФОТО)
Полиция выясняет обстоятельства возгорания двух автомобилей в Харькове.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, события произошли 22 июня 2020 года в Индустриальном и Слободском районах города.
Около 1:50 в полицию поступило сообщение от работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям о том, что на улице Кыргызской произошло возгорание автомобиля «ВАЗ 2107».
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела милиции.
Предварительная причина пожара - поджог горючим веществом.
Вещественные доказательства изъяты и отправлены на исследование.
В 5:00 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что на бульваре Сергея Грицевца горит автомобиль «Mercedes» 35-летней жительницы района.
Информация внесена в Единый учет.
Решается вопрос о открытии уголовного производства.