23.06.2020 14:19

Эпидемия поджогов: копы выясняют, кто ночью сжег ВАЗ и Мерседес (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства возгорания двух автомобилей в Харькове.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, события произошли 22 июня 2020 года в Индустриальном и Слободском районах города.

Около 1:50 в полицию поступило сообщение от работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям о том, что на улице Кыргызской произошло возгорание автомобиля «ВАЗ 2107».

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела милиции.

Предварительная причина пожара - поджог горючим веществом.

Вещественные доказательства изъяты и отправлены на исследование.

В 5:00 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что на бульваре Сергея Грицевца горит автомобиль «Mercedes» 35-летней жительницы района.

Информация внесена в Единый учет.

Решается вопрос о открытии уголовного производства.