17.06.2020 12:34

В Харькове отправили за решетку преступника, убившего собутыльницу и сломавшего ногу патрульному

Бурная встреча «старого» Нового года закончилась нанесением травм, от которых пострадавшая не приходя в сознание скончалась в харьковской неотложке



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Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который забил насмерть женщину и сломал ногу патрульному. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, 14 января нынешнего года злоумышленник пьянствовал в подъезде вместе со своей сожительницей и их общей подругой. Между мужчиной и его знакомой вспыхнул конфликт. Фигурант ударил жертву стеклянной бутылкой по голове, а затем сильно толкнул, от чего та ударилась головой о стену. После этого харьковчанин схватил пострадавшую за волосы и оттащил в лифт, где и бросил умирать. Женщину доставили в харьковскую неотложку, где она, не приходя в сознание, скончалась следующим утром.

Той же ночью мужчина спровоцировал еще один конфликт - возле кафе FreshLine на улице Полтавский шлях. Сотрудники заведения вызвали патрульную полицию. Подсудимый оказал сопротивление и упал на одного из копов. Позднее у правоохранителя диагностировали перелом малой берцовой кости ноги.

В ходе разбирательства фигурант признал свою вину. За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, и насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.