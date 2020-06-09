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09.06.2020  18:41   

На бойком перекрестке бросили иномарку (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, кто-то бросил мащину на перекрестке.

Авто стоит на перекрёстке Клочковской и Клочковского спуска.

 

Тэги:  бросили машину, чп, харьков
 
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