09.06.2020 09:01

Краснокнижную рыбу ловили запрещенной сетью под Харьковом

Пятого июня Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.



//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на р. Оскол вблизи с. Новоосиново Купянского района Харьковской области.



Около 10:00 утра задержан нарушителя, который ловил рыбу запрещенным орудием лова - лесковой сеткой.



В сетке обнаружено два золотых карася – вид, который занесен в Красную книгу Украины. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 0,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 660 грн.



На нарушителя оформлен админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.



Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.