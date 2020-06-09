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09.06.2020  09:01   

Краснокнижную рыбу ловили запрещенной сетью под Харьковом

Пятого июня Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на р. Оскол вблизи с. Новоосиново Купянского района Харьковской области.

Около 10:00 утра задержан нарушителя, который ловил рыбу запрещенным орудием лова - лесковой сеткой.

В сетке обнаружено два золотых карася – вид, который занесен в Красную книгу Украины. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 0,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 660 грн.

На нарушителя оформлен админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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