Краснокнижную рыбу ловили запрещенной сетью под Харьковом

Пятого июня Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на р. Оскол вблизи с. Новоосиново Купянского района Харьковской области.
Около 10:00 утра задержан нарушителя, который ловил рыбу запрещенным орудием лова - лесковой сеткой.
В сетке обнаружено два золотых карася – вид, который занесен в Красную книгу Украины. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 0,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 660 грн.
На нарушителя оформлен админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.
Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
В Харькове небо преимущественно будет ясным. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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