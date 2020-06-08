08.06.2020 16:43

Стрельба на Научной: пьяный мужчина ранил себя во время ссоры с женой (ВИДЕО, Обновлено)

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе Харькова.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии на проспекте Науки поступила в полицию 8 июня 2020 года около 10:10.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

На месте полицейские обнаружили гражданина в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, 37-летний мужчина совершил выстрел из оружия "Форт-17Р" и попал себе в надбровную область.

С его слов, причиной поступка стала ссора с женой. Гражданин госпитализирован в больницу.

Полицейские изъяли оружие.

Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия выясняются.