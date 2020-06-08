Главная Новости Криминал и происшествия Стрельба на Научной: пьяный мужчина ранил себя во время ссоры с женой (ВИДЕО, Обновлено)
08.06.2020  16:43   

Стрельба на Научной: пьяный мужчина ранил себя во время ссоры с женой (ВИДЕО, Обновлено)

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе Харькова.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии на проспекте Науки поступила в полицию 8 июня 2020 года около 10:10.
 
По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.
 
На месте полицейские обнаружили гражданина в состоянии алкогольного опьянения.
 
По предварительным данным, 37-летний мужчина совершил выстрел из оружия "Форт-17Р" и попал себе в надбровную область.
 
С его слов, причиной поступка стала ссора с женой. Гражданин госпитализирован в больницу.
 
Полицейские изъяли оружие.
 
Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия выясняются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, выстрелил в голову, харьков, ранение, ссора, скандал, конфликт
 
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