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04.06.2020  14:19   

Дедушке стало плохо на остановке в центре Харькова (ФОТО)

О ЧП с пожилым мужчиной сообщают очевидцы.


Дедушке стало плохо на остановке в центре Харькова (ФОТО)

Как информируют пользователи соцсети, на остановке у станции метро Госпром стало плохо пожилому мужчине.

По предварительной информации все обшлось благополучно - дедушку гопитализировали медики.

Тэги:  стало плохо мужчине, чп, харьков
 
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