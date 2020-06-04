Горе-браконьер наловил мелочи по тысяче гривен за кило

На Краснооскольском водохранилище нарушитель нанес более 5 тыс. грн убытков.
3 июня Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище вблизи села Сеньково Купянского района.
В 00:30 часов задержан нарушитель, ловивший рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. При проверке в сетке находились около ста штук рыбы общим весом 4,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 5474 грн. Браконьерское орудие лова и улов изъяли.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут направлены в судебную инстанцию по месту совершения правонарушения.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажность:
давление:
ветер: