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04.06.2020  09:51   

Горе-браконьер наловил мелочи по тысяче гривен за кило

На Краснооскольском водохранилище нарушитель нанес более 5 тыс. грн убытков.


// khr.darg.gov.ua

3 июня Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище вблизи села Сеньково Купянского района.

В 00:30 часов задержан нарушитель, ловивший рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. При проверке в сетке находились около ста штук рыбы общим весом 4,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 5474 грн. Браконьерское орудие лова и улов изъяли.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут направлены в судебную инстанцию по месту совершения правонарушения.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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