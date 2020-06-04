04.06.2020 09:51

Горе-браконьер наловил мелочи по тысяче гривен за кило

На Краснооскольском водохранилище нарушитель нанес более 5 тыс. грн убытков.



// khr.darg.gov.ua

3 июня Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище вблизи села Сеньково Купянского района.



В 00:30 часов задержан нарушитель, ловивший рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. При проверке в сетке находились около ста штук рыбы общим весом 4,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 5474 грн. Браконьерское орудие лова и улов изъяли.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут направлены в судебную инстанцию по месту совершения правонарушения.