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03.06.2020  10:58   

На ринку Барабашово торгували забороненим товаром

На ринку працівниками Харківського рибоохоронного патруля викрито порушення.


//khr.darg.gov.ua

Так, 2 червня 2020 року на ринку «Барабашово» Київського району м. Харкiв зафіксовано два правопорушення.

Перше порушення – о 9:50 викрито громадянина, який торгував сіткоснастевим матеріалом для виготовлення рибацьких сіток в кількості 5 шт. загальною довжиною 300 м та рибацькими сітками в кількості 4 шт. загальною довжиною 320 м.

Незабаром рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. Викрито громадянина, який торгував рибацькими сітками в кількості 2 шт. загальною довжиною 150 м.

Відносно винних осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст. 85-1 КУпАП. Сіткоснастевий матеріал та рибацькі сітки вилучені.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, барабашово, харьков
 
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