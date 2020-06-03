03.06.2020 10:58

На ринку Барабашово торгували забороненим товаром

На ринку працівниками Харківського рибоохоронного патруля викрито порушення.



//khr.darg.gov.ua

Так, 2 червня 2020 року на ринку «Барабашово» Київського району м. Харкiв зафіксовано два правопорушення.

Перше порушення – о 9:50 викрито громадянина, який торгував сіткоснастевим матеріалом для виготовлення рибацьких сіток в кількості 5 шт. загальною довжиною 300 м та рибацькими сітками в кількості 4 шт. загальною довжиною 320 м.

Незабаром рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. Викрито громадянина, який торгував рибацькими сітками в кількості 2 шт. загальною довжиною 150 м.

Відносно винних осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст. 85-1 КУпАП. Сіткоснастевий матеріал та рибацькі сітки вилучені.