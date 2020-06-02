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02.06.2020  12:57   

Ночью малышка одна бродила по двору: родители найдены (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошел на ХТЗ.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев босиком гуляла одна во дворе дома по улице Мира.
 
Соответствующее сообщение поступило в Индустриальный отдел полиции 2 июня в 4:21 из службы «102»
.
По адресу выезжали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, сотрудники сектора ювенальной
превенции Индустриального отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи.
 
По предварительной информации, дверь квартиры открыла собака, после чего девочка выбежала на улицу. Все другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
Ребенок доставлен в одну из районных больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья ранее в поле зрения полиции не попадала.
 
Полицейские составили в отношении родителей протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
 
Тэги:  малышка гуляла одна, ночная прогулка, харьков
 
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