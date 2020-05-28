Ночью полиция искала взрывчатку в пивном ресторане Харькова

Сообщение о минировании оказалось ложным.
О происшествии сообщили в оперативной сводке за сутки.
27 мая в 23:00 в дежурную часть Управления СБУ поступило сообщение о минировании пивного ресторана «Пробка» на улице Сумской, 3.
По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий взрывных устройств не обнаружено.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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