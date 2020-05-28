Главная Новости Криминал и происшествия Ночью полиция искала взрывчатку в пивном ресторане Харькова
28.05.2020  10:31   

Ночью полиция искала взрывчатку в пивном ресторане Харькова

Сообщение о минировании оказалось ложным.


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О происшествии сообщили в оперативной сводке за сутки.

27 мая в 23:00 в дежурную часть Управления СБУ поступило сообщение о минировании пивного ресторана «Пробка» на улице Сумской, 3.

По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий взрывных устройств не обнаружено.

Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
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