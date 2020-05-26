Полицейские изъяли незаконно срубленную древесину

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
26 мая в 7:15 сотрудники группы реагирования патрульной полиции на автодороге Чугуев-Меловое остановили грузовой автомобиль «КамАЗ», перевозивший древесину дуба.
Выяснилось, что документы на древесину не соответствовали перевозимому грузу, и полицейские изъяли у 31-летнего водителя транспортное средство и груз.
Следователи Чугуевского отдела полиции обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятый автомобиль и древесину.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также происхождение и законность перевозки древесины.
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Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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