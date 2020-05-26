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26.05.2020  13:02   

Полицейские изъяли незаконно срубленную древесину

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.


// Нацполиция

26 мая в 7:15 сотрудники группы реагирования патрульной полиции на автодороге Чугуев-Меловое остановили грузовой автомобиль «КамАЗ», перевозивший древесину дуба.

Выяснилось, что документы на древесину не соответствовали перевозимому грузу, и полицейские изъяли у 31-летнего водителя транспортное средство и груз.

Следователи Чугуевского отдела полиции обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятый автомобиль и древесину.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также происхождение и законность перевозки древесины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка, полиция, харьков, древесина
 
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