26.05.2020 13:02

Полицейские изъяли незаконно срубленную древесину

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.



// Нацполиция

26 мая в 7:15 сотрудники группы реагирования патрульной полиции на автодороге Чугуев-Меловое остановили грузовой автомобиль «КамАЗ», перевозивший древесину дуба.



Выяснилось, что документы на древесину не соответствовали перевозимому грузу, и полицейские изъяли у 31-летнего водителя транспортное средство и груз.



Следователи Чугуевского отдела полиции обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятый автомобиль и древесину.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также происхождение и законность перевозки древесины.