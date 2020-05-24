24.05.2020 10:34

Застрелился бывший игрок «Металлиста».

Бывший игрок «Металлиста» Милян Мрдакович застрелился. Он долгое время страдал от депрессии



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Бывший нападающий харьковского футбольного клуба "Металлист" серб Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством. Спортсмен выстрелил себе в голову в собственной квартире, рядом с ним находилась его девушка.

Об этом в субботу, 23 мая, информирует издание telegraf.rs.

Инцидент произошел в центре Белграда, где футболист снимал квартиру вместе со своей девушкой, певицей Иваной Станич.

"Если честно, у нас были идеальные отношения и любовь, и все было здорово, но у него были некоторые недостатки, с которыми он не мог справиться самостоятельно, он не был сильным. Он любил немного пить, и я думаю у него была депрессия", - заявила Станич.

По ее словам, Мрдакович жаловался, что чувствовал себя ужасно после окончания карьеры футболиста. Как сообщила девушка покойного спортсмена, Мрдакович сел на диван с пистолетом и после крика "я больше не могу" выстрелил себе в голову.

В сезоне 2005-06 годов Мрдакович играл за харьковский "Металлист". За этот клуб он провел 24 матча и забил 6 голов.

Всего воспитанник "Андерлехта" успел поиграть за более 20 клубов среди которых "Гент", "Ред Булл" Зальцбург, "АЭК", "Шаньдун" и другие. Он также выступал за сборную Сербии на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. За свою карьеру забил 150 мячей в 397 матчах.