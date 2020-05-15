По Харькову прокатилась череда самоубийств среди пожилых людей

Тела двух мужчин нашли утром 15 мая и зафиксировали в полиции с пометкой самоубийство.
15 мая около 09:00 в полицию сообщили, что у подъезда многоэтажки на улице Александра Зубарева лежит тело мужчины. По предварительной информации, 92-летний харьковчанин выпал из окна квартиры на 16 этаже.Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.
Около 10:00 полицейским рассказали о мертвом мужчине, который лежал на козырьке подъезда дома по улице Дружбы Народов. Погибший — 68-летний харьковчанин.
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