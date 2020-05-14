14.05.2020 13:43

Харківська кіберполіція розшукала молодих людей, які зламали автомат «Е-ticket»

Співробітники факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ знайшли молодих людей, які поламали автомат «Е-ticket», призначений для придбання квитків на проїзд у міському транспорті.



://city.kharkov.ua

Як повідомив декан факультету кіберполіції ХНУВС В'ячеслав Марков, 14 травня у мережі з'явився відеоролик, на якому молоді люди ламають автомат «Е-ticket». Співробітникам кіберполіції вдалося встановити правопорушників - одним із з причетних до псування міського майна виявився студент Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.



Харківська міська рада дякує кіберполіції за швидке реагування та допомогу.