Харківська кіберполіція розшукала молодих людей, які зламали автомат «Е-ticket»

Співробітники факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ знайшли молодих людей, які поламали автомат «Е-ticket», призначений для придбання квитків на проїзд у міському транспорті.
Як повідомив декан факультету кіберполіції ХНУВС В'ячеслав Марков, 14 травня у мережі з'явився відеоролик, на якому молоді люди ламають автомат «Е-ticket». Співробітникам кіберполіції вдалося встановити правопорушників - одним із з причетних до псування міського майна виявився студент Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
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