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12.05.2020  02:03   

Изнасилование девочки: насильник пойман на Веснина (ФОТО)

О поимке злоумышленника сообщают соцсети.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на спуске Веснина поймали насильника 15 летней девочки.

По предварительной информации, преступника час искали в лесополосе.

Сейчас проводят следственные действия.

Тэги:  изнасилование, пойман насильник, харьков
 
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