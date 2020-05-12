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12.05.2020  14:41   

Изнасилование девочки: информация полиции (ВИДЕО, Обновлено)

Полицейские Харькова задержали иностранца за изнасилование несовершеннолетней девушки.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 мая 2020 года около 22:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в лесополосе на улице Веснина неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку.
 
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела. Как выяснилось, злоумышленник напал на девушку, когда та поднималась по лестнице. Он затащил ее в кусты и изнасиловал.
 
Потерпевшая предоставила полиции приметы нападавшего. Во время отработки территории района работники полиции неподалеку от места происшествия обнаружили 25-летнего мужчину. В настоящее время он обоснованно подозревается в совершении преступления на основании показаний потерпевшей.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, пойман насильник, харьков
 
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