05.05.2020 15:51

Под Харьковом простились с жестоко убитой 13-летней девочкой

Церемония прошла на кладбище в поселке Подворки, где жила семья



Фото: NewsRoom

Под Харьковом простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которая была жестоко убита и обезглавлена (по версии следствия - собственной матерью). Об этом с места событий сообщил корреспондент NewsRoom.

Церемония прошла на кладбище в поселке Подворки, где жила семья. Проводить школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины. Все они до сих пор не могут поверить в произошедшее. Депутат местного сельсовета Татьяна Пантелеева говорит, что знала мать и дочь около 25 лет. Женщина воспитывала и содержала Кристину сама, работала на трех работах и часто говорила, что живет только для девочки.

"Ничего не предвещало такого ужаса. В тот день Татьяна до одиннадцати отработала, Кристина ее встретила, пришла домой в 23:45. А через час уже вышла с головой", - говорит местная жительница.

По словам женщины, отец в воспитании дочери участия не принимал, однако сам он эти слова опровергает и уверяет, что виделся с девочкой за неделю до трагедии. С матерью Кристины Виталий Пономаренко прожил меньше года. Говорит: Татьяна выгоняла его из дома четыре раза. В какой-то момент мужчина и женщина решили снова сойтись, но этого так и не произошло.

"Последний раз, когда я был с ребенком, она сказала, что дочку видит насквозь, мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю - и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась - и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром встала купила - а дочка удивилась, мол, откуда ты знаешь?" - вспоминает Виталий.

По словам протоиерея Андрея Несвитайло, настоятеля религиозной общины святого Онуфрия Великого в Подворках, произошедшее произвело очень сильное впечатление на местных жителей.

"Некоторые звонили и жаловались, что заснуть не могут. Еще эти фотографии опубликовали в группе поселка. Все задаются вопросом, почему это могло произойти", - говорит церковник.

Напомним, шокирующий случай произошел 30 апреля. На улице Полтавский шлях правоохранители обнаружили обнаженную женщину, которая при попытке задержания оказала силовикам сопротивление. В пакете у Татьяны Пьяновой полицейские нашли отрезанную голову. Как позже выяснилось, она принадлежала 13-летней дочери фигурантки. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство"). Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.