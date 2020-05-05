В Харькове провели рейд по закрытию игорных заведений (ФОТО)

Правоохранители задержали группу лиц, причастных к организации незаконной деятельности сети игорных заведений в Харькове.
4 мая правоохранители провели обыски сети игорных заведений, в которых предоставлялись услуги по доступу к азартным играм на стимуляторах игровых автоматов, а также по месту жительства и в транспортных средствах злоумышленников.
Во время обысков полицейские изъяли 22 игровых автомата, электронную рулетку на 6 посадочных мест, 8 единиц компьютерного оборудования, мобильные телефоны, банковские карты различных банковских учреждений, "черновую" бухгалтерскую документацию, денежные средства на сумму более 30 тысяч гривен, полученные от занятия незаконным игорным бизнесом и другое имущество.
В настоящее время двум лицам, причастным к противоправной деятельности, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрен штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.
Досудебное расследование продолжается.
В этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза, слабый туман. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
влажность:
давление:
ветер: