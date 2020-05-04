Главная Новости Криминал и происшествия В Высокополье сгорел дом (ФОТО)
04.05.2020  08:21   

В Высокополье сгорел дом (ФОТО)

Валковский район: спасатели ликвидировали пожар заброшенного здания.


// ГСЧС

3 мая в 7:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре нежилого дома в селе Высокополье, на улице Макаренко.

Горело заброшенное здание на площади 80 кв.м.

Оперативными действиями спасателей пожар локализовали в 8:48, не допустив дальнейшего распространения пламени. Окончательно огонь ликвидирован в 11:26.

Причина пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.05 Криминал и происшествия На Салтовке ночью горели две Honda (ФОТО) 02.05 Криминал и происшествия На канатном заводе горели склады с утеплителем: пожарные шесть часов боролись с огнем (ФОТО) 01.05 Криминал и происшествия Пожар на свалке под Харьковом тушили пять часов (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 