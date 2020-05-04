В Высокополье сгорел дом (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 3 мая Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.

Погода на майские праздники: что ожидает харьковчан в выходные В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.