В Высокополье сгорел дом (ФОТО)

Валковский район: спасатели ликвидировали пожар заброшенного здания.
3 мая в 7:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре нежилого дома в селе Высокополье, на улице Макаренко.
Горело заброшенное здание на площади 80 кв.м.
Оперативными действиями спасателей пожар локализовали в 8:48, не допустив дальнейшего распространения пламени. Окончательно огонь ликвидирован в 11:26.
Причина пожара выясняется.
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