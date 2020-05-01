Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП на Журавлевке: иномарка перевернулась (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)
01.05.2020  14:46   

Тройное ДТП на Журавлевке: иномарка перевернулась (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла утром 1 мая на улице Героев Труда.


// Facebook/ХХ

Около 10:40 на улице Героев Труда, 2 столкнулись автомобили: Lexus, Peugeot и Chevrolet.

От удара Lexus перевернулся.

Пострадавших в столкновении нет.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Видео дорожно-транспортного происшествия разместили в соцсетях.

Тэги:  дтп, иномарка, харьков
 
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