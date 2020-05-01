Тройное ДТП на Журавлевке: иномарка перевернулась (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла утром 1 мая на улице Героев Труда.
Около 10:40 на улице Героев Труда, 2 столкнулись автомобили: Lexus, Peugeot и Chevrolet.
От удара Lexus перевернулся.
Пострадавших в столкновении нет.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Видео дорожно-транспортного происшествия разместили в соцсетях.
Сегодня звезды склоняют к активной самостоятельности. Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.
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