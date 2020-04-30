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30.04.2020  09:59   

По Залютино бегала голая женщина с отрубленной головой дочери в пакете (ФОТО)

Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом. В руках гражданка держала пакет, в котором находилась отрезанная голова человека.


// Facebook

30 апреля около шести часов утра в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина.

В указанном месте полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова.

Объяснять и рассказывать работникам полиции что-либо женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

30 апреля в 8:25 из службы «102» в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

В полиции предварительно подтвердили, что задержанная женщитна – мать погибшей девочки

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Информация о данных событиях зарегистрированы в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

В соцсетях появилось видео и фото с мест происшествия.

Видео задержания женщины (18+)

Фото задержания и содержимого пакета (ФОТО 18+)

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, нож, полиция, харьков
 
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