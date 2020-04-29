29.04.2020 17:26

Беспорядки на Барабашово: подробности (ВИДЕО)

Подробности скандала при демонтаже на скандальном перекрестке возле «Барабашово».



//censor.net.ua

28 апреля 2020 года по соцсетям разлетелись слухи о начале демонтажа одних из торговых объектов рынка «Барабашово» . Ряд пользователей уверял, что магазины сносят, пользуясь простоем рынка из-за карантина, другие сообщали, что скопление людей наоборот вызвано тем, что предприниматели работают вопреки карантину. Что произошло на самом деле корреспонденты портала «Стукач» разбирались на месте событий.

Действительно, во вторник утром на скандальный перекресток с одной стороны рынка прибыла группа спортивных молодых людей, якобы представляющих охранную службу концерна АВЭК, с инструментами и грузовым авто. Молодчики заблокировали один из магазинов и демонстративно приступили к демонтажу входной группы. Отметим сразу, о сносе речь идти не могла по техническим причинам – это часть целостной конструкции, но лишенный дверей торговый объект, очевидно, эксплуатации не подлежит.

На место также прибыли представители полиции, причем в усиленном варианте наряда, и, естественно, владельцы магазинов. Как сообщил один из правоохранителей, вопрос находится на контроле у начальника Московского райотдела, который принял решение прекратить все работы и отгородить спорное здание лентой. К вечеру отдел коммуникаций полиции Харьковской области сообщил об открытии по заявлениям сторон двух производств по статье 356 УК Украины (самоуправство). Таким образом, формально конфликт удалось на какое-то время погасить. «Мы не знаем, что будет ночью, – говорит один из предпринимателей, работающих на «Барабашово». – Они (служба охраны - прим. ред.) и раньше так делали, ночью подгоняли трактор и просто выносили магазин или снимали ралеты у тех, кто рисковал спорить с администрацией рынка».

По словам нашего собеседника, сегодняшняя стычка – еще один эпизод в долгоиграющем конфликте предпринимательского сообщества с концерном АВЭК Александра Фельдмана, до недавних пор являвшегося арендатором и распорядителем всей земли под рынком. Следует подчеркнуть, что именно земли. Сами магазины и МАФы возводились и обустраивались за средства предпринимателей. Администрация же рынка предоставляла им доступ к коммуникациям, охранные и прочие услуги по зачастую завышенным в разы расценкам. Так как земля контролировалась АВЭКом, владелец такого магазина фактически становился заложником концерна – переместить объект физически невозможно, продать достаточно сложно, особенно с учетом давно длящегося спадов оборотов в малом и среднем бизнесе. Как сообщают работники рынка, для принуждения к кабальным условиям администрация, руками собственной службы охраны и наемных «титушек» из квази-общественных структур, выстроила систему запугивания предпринимателей, в которой широко применяется описанная нашим предыдущим собеседником практика разорения магазинов неугодных.

Недавно, после нескольких месяцев судебных разбирательств суд вернул в распоряжение муниципалитета отдельные площади, в том числе и на перекрестке, где произошло столкновение. В теории, решение должно было разрядить обстановку на рынке и позволить части предпринимателей сохранить бизнес и отказаться от услуг АВЭКа. Но Александр Фельдман решение суда воспринял как личный вызов и развернул масштабную кампанию в защиту своих сомнительных прав на территорию. Предпринимательское сообщество планомерно раскалывают угрозами, вбросами, моральным давлением, вынуждая поддерживать структуры олигарха. Параллельно людьми Фельдмана ведется работа по очернению и дискредитации городских властей. События 28 апреля были спланированы заранее как психологическая атака на бизнесменов, не желающих бесправно работать на АВЭК. Несколько недель назад люди Фельдмана распространяли среди торговцев листовку о том, что их магазины будут снесены по решению суда и лично по инициативе городского головы. В данном случае это прямая манипуляция и попытка скомпрометировать муниципалитет, так как ни в тексте судебного решения, ни в официальных заявлениях городской власти о сносе имеющихся построек речь не идет, в чем нетрудно убедиться по открытым источникам.

Но после этого учиненный под видом демонтажа погром многими был воспринят как недвусмысленный намек всем, кто хотел бы перемен на «Барабашово». Угроза, как видим, получилась весьма убедительной, и беспомощность сотрудников полиции при демонтаже магазинного оснащения это только подчеркивает. Похоже Фельдман, как выходец из 90-х, почти 30 лет сохранявший на своем рынке страну атмосферу того «лихого беспредела», пошел ва-банк ради сохранения финансовых потоков и влияния. Так что ждем новостей об очередном ночном поджоге или «демонтаже» еще чьего-то бизнеса.