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27.04.2020  13:03   

Шевченковский район: на пожаре серьезно обгорел 42-летний мужчина

27 апреля в 3:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Шевченковский район, с. Гроза, ул. Новоселов, 24.


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К месту происшествия выехало отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистерне в составе 4-х человек. По прибытию пожарные установили, что горят домашние вещи в комнате жилого дома. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Во время пожара мужчина 1978 года получил ожоги головы, рук, туловища и дыхательных путей. Бригадой медиков был госпитализирован в ожоговый центр города Харькова.

В 3:35 спасатели локализовали возгорание и в 03:55 полностью его ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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