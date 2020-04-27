Шевченковский район: на пожаре серьезно обгорел 42-летний мужчина

27 апреля в 3:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Шевченковский район, с. Гроза, ул. Новоселов, 24.
К месту происшествия выехало отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистерне в составе 4-х человек. По прибытию пожарные установили, что горят домашние вещи в комнате жилого дома. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Во время пожара мужчина 1978 года получил ожоги головы, рук, туловища и дыхательных путей. Бригадой медиков был госпитализирован в ожоговый центр города Харькова.
В 3:35 спасатели локализовали возгорание и в 03:55 полностью его ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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