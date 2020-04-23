Главная Новости Криминал и происшествия Воришка кабелей пойман на горячем (ФОТО, ВИДЕО)
23.04.2020  19:29   

Воришка кабелей пойман на горячем (ФОТО, ВИДЕО)

Курсант оперативно отреагировал на сообщение жителей района.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время патрулирования территории Холодногорского района Игорь Сапейко быстро отреагировал на сообщения граждан о лучше и обнаружил злоумышленника на месте преступления с вещественными доказательствами.
 
Курсант 4 курса факультета криминальной полиции Харьковского национального университета внутренних дел Игорь Сапейко два года проходил стажировку в Холодногорском отделе полиции. В этом году парень получает уже практические навыки в секторе уголовного розыска. 22 апреля он был задействован на патрулировании по охране публичного порядка на территории района.
 
«Я нес службу в составе совместного патруля с военнослужащими Национальной гвардии Украины на территории гидропарка в Холодногорском районе. К нам обратился гражданин, который стал свидетелем кражи кабеля связи. Мужчина заверил, что может опознать лицо, причастное к совершению преступления, - рассказывает Игорь Сапейко. - Когда мы пришли на место, свидетель указал на мужчину, предположительно причастного к совершению кражи. Я назвался и попросил его предоставить документы. После этого вызвал следственно-оперативную группу и попросил участников происшествия оставаться на месте для выяснения всех обстоятельств. Через несколько минут прибыли работники Холодногорского отдела полиции и продолжили необходимые процессуальные действия».
 
Злоумышленником оказался 35-летний ранее судимый житель Золочевского района. Вещественные доказательства изъяты, ведется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту кражи.
 
Курсант Игорь Сапейко считает, что именно теоретические знания, полученные во время обучения в ХНУВД, а также практический опыт сотрудников криминального блока Холодногорского отдела полиции помогли ему сориентироваться в данной ситуации, и пригодятся в дальнейшем во время службы в рядах полиции. В университете парень исполняет обязанности командира отделения, учится на «отлично», претендует на диплом с отличием. Игорь уверен, что именно добросовестное обучение является залогом будущего успеха в профессиональной сфере.
 
Исполняющий обязанности заместителя начальника криминальной полиции Холодногорского отдела полиции Вадим Кабашний рассказал, что в Холодногорском отделе полиции курсанты ХНУВД регулярно проходят стажировку. За будущими защитниками правопорядка пытаются закрепить опытных сотрудников.
 
Оперативные работники передают курсантам свои умения и навыки работы, чтобы лучше подготовить их для дальнейшей работы в практическом подразделении, а именно в отделе криминальной полиции на должности оперуполномоченного, - отметил Вадим Кабашний.- Как исполняющий обязанности заместителя начальника криминальной полиции Холодногорского отдела полиции, я положительно оцениваю действия Игоря Сапейка.  Надеюсь, что полученные на стажировке навыки он будет умело применять в практической работе.  Если после выпуска из Харьковского национального университета внутренних дел он будет направлен в наше подразделение, с радостью его встретим и будем работать вместе ».
 
 Всего на сегодняшний день в службах и подразделениях харьковской полиции проходят стажировку 109 курсантов ХНУВД.  Вместе с работниками полиции, согласно приказу МВД Украины, 348 работников и курсантов университета привлечены к мероприятиям по обеспечению публичной безопасности и порядка, направленные на предотвращение распространению на территорию Украины острой респираторной болезни COVID-19 - патрулируют общественные места, проводят разъяснительную работу с гражданами, оказывающих  помощь лицам пожилого возраста.
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кабеля, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.04 Криминал и происшествия Обчищали дома под Харьковом: воришки пойманы копами (ФОТО) 27.03 Криминал и происшествия Осторожно - воры: несмотря на карантин по подъездам рыщут домушники (ФОТО, ВИДЕО) 26.03 Криминал и происшествия Кровавая расправа: нелюдь, забивший до смерти приятеля, окончит дни в тюрьме
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 