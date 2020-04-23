23.04.2020 19:29

Воришка кабелей пойман на горячем (ФОТО, ВИДЕО)

Курсант оперативно отреагировал на сообщение жителей района.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, во время патрулирования территории Холодногорского района Игорь Сапейко быстро отреагировал на сообщения граждан о лучше и обнаружил злоумышленника на месте преступления с вещественными доказательствами.

Курсант 4 курса факультета криминальной полиции Харьковского национального университета внутренних дел Игорь Сапейко два года проходил стажировку в Холодногорском отделе полиции. В этом году парень получает уже практические навыки в секторе уголовного розыска. 22 апреля он был задействован на патрулировании по охране публичного порядка на территории района.

«Я нес службу в составе совместного патруля с военнослужащими Национальной гвардии Украины на территории гидропарка в Холодногорском районе. К нам обратился гражданин, который стал свидетелем кражи кабеля связи. Мужчина заверил, что может опознать лицо, причастное к совершению преступления, - рассказывает Игорь Сапейко. - Когда мы пришли на место, свидетель указал на мужчину, предположительно причастного к совершению кражи. Я назвался и попросил его предоставить документы. После этого вызвал следственно-оперативную группу и попросил участников происшествия оставаться на месте для выяснения всех обстоятельств. Через несколько минут прибыли работники Холодногорского отдела полиции и продолжили необходимые процессуальные действия».

Злоумышленником оказался 35-летний ранее судимый житель Золочевского района. Вещественные доказательства изъяты, ведется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту кражи.

Курсант Игорь Сапейко считает, что именно теоретические знания, полученные во время обучения в ХНУВД, а также практический опыт сотрудников криминального блока Холодногорского отдела полиции помогли ему сориентироваться в данной ситуации, и пригодятся в дальнейшем во время службы в рядах полиции. В университете парень исполняет обязанности командира отделения, учится на «отлично», претендует на диплом с отличием. Игорь уверен, что именно добросовестное обучение является залогом будущего успеха в профессиональной сфере.

Исполняющий обязанности заместителя начальника криминальной полиции Холодногорского отдела полиции Вадим Кабашний рассказал, что в Холодногорском отделе полиции курсанты ХНУВД регулярно проходят стажировку. За будущими защитниками правопорядка пытаются закрепить опытных сотрудников.

Оперативные работники передают курсантам свои умения и навыки работы, чтобы лучше подготовить их для дальнейшей работы в практическом подразделении, а именно в отделе криминальной полиции на должности оперуполномоченного, - отметил Вадим Кабашний.- Как исполняющий обязанности заместителя начальника криминальной полиции Холодногорского отдела полиции, я положительно оцениваю действия Игоря Сапейка. Надеюсь, что полученные на стажировке навыки он будет умело применять в практической работе. Если после выпуска из Харьковского национального университета внутренних дел он будет направлен в наше подразделение, с радостью его встретим и будем работать вместе ».

Всего на сегодняшний день в службах и подразделениях харьковской полиции проходят стажировку 109 курсантов ХНУВД. Вместе с работниками полиции, согласно приказу МВД Украины, 348 работников и курсантов университета привлечены к мероприятиям по обеспечению публичной безопасности и порядка, направленные на предотвращение распространению на территорию Украины острой респираторной болезни COVID-19 - патрулируют общественные места, проводят разъяснительную работу с гражданами, оказывающих помощь лицам пожилого возраста.