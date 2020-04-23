23.04.2020 15:51

Разбил яйца о голову кассира: суд поставил точку в споре ветерана АТО и сети супермаркетов

Компания требовала от авторов публикаций 50 тысяч гривен за «ущерб деловой репутации» магазинам.



://facebook.com

Верховный суд Украины поставил точку в споре между проживающим в Харькове ветераном АТО и торговой сетью "АТБ". Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Напомним, конфликт между бывшим добровольцем Павлом Помысовым-Несмеяновым и сотрудницей одного из супермаркетов произошел в ноябре 2017 года. По словам мужчины, кассир заявила, что "для общения на украинском ему необходимо ехать во Львов и там говорить "с бандерами". После этой фразы, утверждает Павел, он разбил ей о голову куриные яйца и покинул магазин. Охрана не пыталась вмешаться в конфликт, а других свидетелей случившегося не было.

В сети "АТБ" сначала опровергли информацию о происшествии, а затем подали в суд. Компания требовала по 25 тысяч тысяч гривен в качестве "компенсации ущерба деловой репутации" с ветерана АТО и политолога Станислава Федорчука, на странице которого была опубликована эта история.

В первой и второй инстанции иски оставили без удовлетворения. "АТБ" подала кассацию, но и Верховный суд не согласился с требованиями торговой сети. По мнению служителей Фемиды, истец не смог доказать, что информация является недостоверной и нарушает личные неимущественные права, а также что ответчики являются владельцами указанных страниц в Facebook. В связи с этим жалоба была оставлена без удовлетворения. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.