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23.04.2020  14:56   

Тайна трупа в коллекторе: убийцы девушки уличены в еще одном преступлении (ФОТО)

Убитая девушка - не единственная жертва преступников.


Тайна трупа в коллекторе: убийцы девушки уличены в еще одном преступлении (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время проведения разздеования злоумышленники признались, что в ноябре 2013 года на берегу реки Уды вблизи железнодорожной станции «Новая Бавария» они убили 46-летнего харьковчанина.
 
Напомним, что 29 февраля 2020 года 30-летний житель поселка Песочин Харьковского района и 27-летний харьковчанин с особой жестокостью лишили жизни 25-летнюю женщину и завладели ее мобильным телефоном. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники спрятали тело потерпевшей в коллекторной трубе возле реки Уды и подожгли его.
 
Вскоре после совершения преступления злоумышленники были задержаны сотрудниками уголовного розыска. В ходе проведения оперативно-следственных действий мужчины признались, что в 2013 году они убили человека практически в 50 метрах от места расправы над девушкой. В тот день они отдыхали на реке и употребляли спиртные напитки вместе с 46-летним харьковчанином. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленники забили потерпевшего ногами и камнями, а тело сбросили в воду.
 
В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц), ч.4 ст. 187 (разбой) и п. 4, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Они находятся в следственном изоляторе. По санкции статьи задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, труп, харьков
 
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